Ayuso y Canadell, el reflejo del trumpismo en España

Han pasado tres meses desde que Donald Trump fue expulsado democráticamente de la Casa Blanca para alivio de muchos. No obstante, parece que el trumpismo aún sigue bien vivo no solo en los EEUU, sino también en muchos otros rincones del mundo. Y parece ser que España no se libra de esa ola de populismo de derechas que está inspirando el pensamiento y las formas de muchos políticos y de algunos partidos.

No hay que ir muy lejos para detectar algunos ejemplos de la llegada del trumpismo a nuestro país. Joan Canadell, número dos de Laura Borràs por Junts per Catalunya en las elecciones catalanas, es un firme defensor del expresidente norteamericano, por mucho que se haya apresurado en borrar los tuits en los que expresaba esa admiración.

Canadell es el más explícito pero no el único que dentro del mundo independentista tira de estrategia trumpista: mensajes básicos, simplones, llamativos y habitualmente con poco contenido. Como si habláramos haciendo tweets, sin entrar en el fondo de nada, huyendo del debate político de verdad y lanzando eslóganes sin importar mucho su compatibilidad con la realidad. “La condenan por permitir un debate”, “lo meten en la cárcel por hacer una canción”, “me inhabilitan por colgar una pancarta” o “me juzgan por mis ideas y no por mis hechos”.

No. A nadie lo condenan por permitir un debate, sino por pasarse por el forro la advertencia de un tribunal. A nadie lo meten en prisión por una condena de ocho meses por muchas barbaridades que diga en una canción, sino por una acumulación de delitos entre los que se encuentran agresiones a periodistas y a testigos de un juicio. No, no juzgan a nadie por colgar pancartas sino por usar las instituciones de todas y todos para hacer propaganda partidista en plena campaña electoral e ignorar las advertencias de la Junta Electoral.

Tampoco se juzga a nadie por ser o no ser independentista, por ser muy de izquierdas o muy de derechas, sino por creerse por encima del bien y del mal y elegir qué leyes cumples y qué leyes violas. Como sabría cualquier estudiante de primero de Derecho, en democracia, si una ley no te gusta, trabajas para armar la mayoría necesaria para poder modificarla.