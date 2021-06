Aznar cuenta lo que le dicen de Ayuso en el extranjero y acaba partiéndose de risa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, han clausurado el curso con la última sesión del Aula de Liderazgo IADG-UFV en la que han mantenido una conversación moderada por el periodista Vicente Vallés.

Durante el encuentro se ha producido un momento curioso porque ha dejado una imagen muy poco habitual en Aznar, que ha acabado riéndose casi a carcajadas. Ha ocurrido cuando ha explicado por qué había elegido a Ayuso para participar en el acto.

“Cuándo pensé en quién podría venir a este acto de clausura, si quería, tuve unas enormes dudas porque es tan inmenso el número de líderes que hay hoy para elegir que era realmente difícil”, ha empezando diciendo entre risas, o algo similar.

“Y, entonces, los últimos éxitos de la presidenta en el ejercicio de su liderazgo me lo ponían en una situación verdaderamente complicada que me produjo no poco sufrimiento”, ha continuado Aznar.

El expresidente ha asegurado entonces que es un gran placer poder hablar del ”éxito y del modelo” de Ayuso y ha subrayado que habla muy a menudo de ella porque en el extranjero le preguntan constantemente por su figura.

“Hace poco, por razones profesionales, tuve que estar en Hungría y en Hungría me preguntaban por ella. Y anteayer estuve en una conferencia en una universidad colombiana y me preguntaban por ella. Y antes de anteayer, que estuve en otra conferencia en Estados Unidos, me preguntaban por ella”, ha afirmado Aznar.

“Yo siempre estoy en los últimos días hablando de ella”, ha rematado Aznar antes de añadir “bien” y partirse de risa.