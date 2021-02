Aznar no hace autocrítica, cuestiona al PP y saca pecho de su etapa

La Sexta José María Aznar en el programa 'Lo de Évole'.

El rey emérito, los sobresueldos en el PP, Casado, la fragmentación de la derecha, Cataluña, el 11M, la boda de su hija... De todo esto ha hablado este domingo el expresidente del Gobierno, José María Aznar, en el estreno de la segunda temporada de Lo de Évole sin rastro de autocrítica. “Más o menos. Desde luego no es el mejor momento”, ha respondido Aznar cuando el periodista Jordi Évole le ha preguntado si puede ser este el peor momento del Partido Popular. “No ha pasado ni un día desde el 2004 que no haya habido alguien que me haya pedido que vuelva. Ni un día”, ha resaltado Aznar. El actual presidente de FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno ha querido remarcar que “habrá gente que haya hecho cosas bien y gente que haya cosas mal”, pero se siente “orgullosísimo” del partido. “Lo que es inadmisible es presentar al PP como una organización delictiva”. En cuanto a la situación actual del PP ha resaltado: “Yo cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que ha pasado después, pues pregúntelo usted a los que vinieron después”.

“Yo pongo la mano en el fuego por mí. Los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran” Aznar

“Yo no he recibido un sobresueldo nunca”, ha sentenciado Aznar cuando Évole le ha recordado los nombres que Bárcenas ha señalado que recibieron “dinero negro”. Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García-Escudero, Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato… ha enumerado el periodista, quien le ha preguntado si era conocedor de esto. “No. Si lo hubiese conocido evidentemente lo hubiese corregido. Yo no he recibido jamás un sobresueldo. Nunca”, ha insistido. Aznar, además, ha señalado que no pondría la mano en el fuego por nadie: “Yo pongo la mano en el fuego por mí. Los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran”. “Yo digo que eso no lo sabía, y luego estoy convencido de que esas personas actuaron de la manera más correcta y más íntegra que pudieron hacer, o que hicieron”, ha añadido. “Yo no he visto a Abascal llamando a incendiar las calles, ni asaltar casas ni a okupar propiedades ni tirando adoquines por la calle”, destaca José María Aznar después de que Jordi Évole le pregunte si el líder de Vox es de extrema derecha. Y es que el ex presidente, aunque Évole le pregunta varias veces, evita ubicar a Abascal en la ultraderecha.