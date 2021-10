Baldoví sorprende al decir quién es su mejor amiga del Congreso: "Mira que pensamos diferente"

El diputado valenciano Joan Baldoví se ha sincerado en una entrevista con José Enrique Monrosi en InfoLibre en la que ha repasado la actualidad política y en la que ha tenido tiempo para hablar de su día a día en el Congreso de los Diputados.

Sobre si pensó en irse a vivir a Madrid cuando fue designado diputado, el político valenciano ha defendido que él es “muy de Sueca” y que le gusta salir por su pueblo: “Para mí es fundamental que la familia esté a gusto para poder hacer política. Si hubiera tenido que elegir entre familia y política no lo habría dudado: habría dejado la política ipso facto. Yo en Madrid estoy 3 ó 4 días pero luego me vuelvo”.

El periodista ha querido saber si es cierta la leyenda “sobre los diputados que están en Madrid de martes a jueves” y si “es algo parecido a un Erasmus” como dicen.

“No te lo niego, pero eso pasa más en los partidos grandes. A mí no me da tiempo, los que somos un solo diputado trabajamos mucho para llegar a todo. Ahora menos, pero antes yo le entraba a todo. Pasaba éste y ¡pam! Uno decía no sé qué y allí que iba yo. Disparaba a todo. Ahora me dosifico”, ha señalado Baldoví.

También ha sorprendido el diputado valenciano al confesar quién es su mejor amiga dentro del hemiciclo: “Ana Oramas. Y mira que pensamos diferente”. Ha afirmado Baldoví que, además de con la representante de Coalición Canaria, también se lleva bien con Edmundo Bal, de Ciudadanos. Y apostilla: “Y con los de ERC, a veces, veo el fútbol”.

Tampoco podía faltar la pregunta sobre Íñigo Errejón, del que el diputado valenciano ha dicho que le cayó bien “desde el primer día” y que tiene “afinidad ideológica y personal con él”.

El problema es que dentro de Compromís hay dos vertientes: la suya y la de Mónica Oltra, más partidaria de Yolanda Díaz.

“Es verdad que en las anteriores elecciones Mónica prefería ir con Podemos y yo con Más País. Pero votamos, ganó por amplísima mayoría ir con Más País y Mónica lo aceptó democráticamente”, ha comentado.

¿Ve factible Baldoví que Errejón y Díaz vayan de la mano a unas futuras elecciones? No. “Creo que será complicado. Son dos mundos que hasta hace poco... No sé, será complicado. Nada es imposible, pero yo creo que será complicado”, ha sentenciado.