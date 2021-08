BB Easton: “La televisión hace que pensemos que todo el mundo tiene una vida sexual salvaje y no es así”

Espasa BB Easton, autora de '44 capítulos sobre 4 hombres', el libro que inspira la serie 'Sexo/Vida'.

BB Easton sabe de primera mano que “cuando tienes un bebé, la calidad del sexo se resiente”, así que “quiso hacer todas esas locuras que una madre cubierta de leche agria ya no puede hacer”. Resultado: escribió un diario recreando su pasado sexual, para rememorarlas a modo de fantasías. El problema llegó cuando su marido lo encontró... Su historia es tan peculiar que ha inspirado la exitosa serie de Netflix Sexo/Vida.

Para Easton, lo que comenzó como un acto íntimo, escribir para sí misma, ha acabado siendo un fenómeno editorial —44 capítulos sobre 4 hombres— y audiovisual. Su vida sexual a ojos de medio mundo. Eso no la libra de ser pudorosa... Se sintió cómoda al publicarlo porque “confiaba en que lo leyeran cinco personas”. ¡Boom!

Su libro acabó siendo una terapia para su matrimonio. Su marido se tomó bastante bien enterarse de su vida pasada, e incluso se puso las pilas para que ella se aburriera menos. Pero definitivamente, BB Easton no recomienda el experimento a nadie.

Las tuyas no son unas memorias convencionales.

La verdad es que no. Autoedité el libro porque después de escribirlo lo envié a editoriales convencionales, pero todas me dijeron lo mismo. “Nos encanta, es divertido, pero no sabríamos dónde encajarlo”. Es un libro demasiado subido de tono como para ser unas memorias cómicas y tampoco es una ficción como para estar con el género de novela romántica. Eso fue un obstáculo. Pero creo que también esa es la razón por la que ha gustado a los lectores, porque es diferente. Aunque los editores no la querían en un principio, encontró su público.

Cuando empezaste a escribir el diario era solo para ti, y ahora medio mundo lo ha leído. ¿Sentiste un poco de pudor?

Y tanto. De hecho, me sentí cómoda al publicarlo porque confiaba en que lo leyeran solo cinco personas (ríe), así que no me importó ser tan gráfica. Ahora que se ha convertido en un fenómeno, me dan vergüenza ciertas cosas, pero al mismo tiempo la gente lo disfruta y se ríe.

¿Cuánto tiempo has estado sin sexo para decidir escribir este diario? ¿Era insoportable la situación? Llegaste a decir “si estoy más de 15 días sin sexo la lío”.

Sí, recuerdo esa entrevista. No, es una exageración. En realidad, no es la cantidad de tiempo lo que me llevó a escribir el diario, sino que no era como solía ser. Mi marido y yo siempre hemos tenido una vida sexual bastante estable, pero cuando tienes un bebé y otro hijo pequeño, además de un trabajo a jornada completa, la calidad del sexo se resiente, entras en modo supervivencia. Lo que realmente deseaba era volver a esos días en los que era joven y libre, hacer todas esas locuras que una madre cubierta de leche agria ya no puede hacer. Para mí el sexo es calidad, no cantidad.

“Cuando tienes un bebé la calidad del sexo se resiente. Quería hacer todas esas locuras que una madre cubierta de leche agria ya no puede hacer”

Hemos crecido con la idea de que los hombres son los que necesitan el sexo por naturaleza y las mujeres nos conformamos más con el romanticismo.

Una de las cosas que he descubierto hablando con los lectores y como psicóloga es la sorprendente variedad del apetito sexual de todos, hombres y mujeres. Hay hombres que tienen pocos impulsos sexuales y mujeres que los tienen por las nubes. Ninguna de las dos cosas es mala o incorrecta, eso es lo que hay que saber. Solo hay que trabajar con la pareja para encontrar el punto que deje satisfechos a ambos. Porque sí, hay mujeres que son criaturas muy sexuales y hombres que lo son menos. Espero que ese estigma en torno a la sexualidad femenina haya comenzado a disiparse.

Y ya, si hablamos de mujeres casadas y con hijos parece que fantasear es un pecado, algo así como ser infiel.

Eso es. De hecho, esa fue la idea por la que se mostraron convencidos para adaptar el libro, porque se trata de mujeres que exploran su sexualidad, pero normalmente las series y películas hablan de una mujer joven y soltera cuya historia termina cuando se compromete, cuando se casa o cuando se queda embarazada. Me dijeron que no solemos ver historias como esta sobre mujeres que son madres en las que se habla de su vida como mujer y no como madre. Me encanta que la gente pueda ver a la protagonista de la serie como una hermosa criatura sexual que todavía está amamantando a su bebé y que prácticamente agoniza con la maternidad. Creo que no lo hemos visto hasta ahora en televisión.

Hay un titular sobre ti que dice “diario de otra ama de casa desesperada”. Esto es profundamente machista y un reflejo de lo que hemos hablado.

El libro no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario, habla del empoderamiento femenino. Además, la serie es una producción hecha por mujeres para mujeres.

En el libro, tú encuentras lo que quieres al escribir el diario. En la serie, la protagonista empeora su matrimonio. ¿Qué habría ocurrido si te llega a suceder lo mismo?

Cuando comencé a escribir el diario me sucedieron cosas buenas, así que seguí haciéndolo. Pero si hubiese ido a peor, lo habría frenado. Así es como funciono, por refuerzos positivos o negativos. Si me hubiese ocurrido lo mismo que en la serie, habría sido una idea terrible. Conseguí la reacción contraria e intenté que siguiera funcionando el mayor tiempo posible.

Netflix Sarah Shah y Adam Demos en una escena de 'Sexo/Vida'.

Arriesgaste mucho al dejar que tu marido se enterara de estas historias.

Buah, nunca pensé que lo leería. Fue solo para mí, algo que me hizo feliz. Una forma de experimentar la diversión que solía tener antes de mi vida actual, que es amamantar todo el día y llevar a mi hijo al colegio y todas estas responsabilidades. Me habría mortificado pensar que mi marido lo pudiera leer, así que cuando sospeché que lo había hecho estaba aterrorizada. Pensé que heriría sus sentimientos y que se querría divorciar. En cambio, sucedió todo lo contrario. Pero sí, fue aterrador durante un par de días.

¿Recomiendas el experimento?

(Ríe) Definitivamente, no.

¿Por qué?

En mi caso fue algo realmente especial y creo que la mayoría de las parejas no lo experimentarían así. Muchas mujeres me han enviado mensajes diciendo que si sus maridos encontraran un diario parecido romperían el ordenador y se divorciarían. No, no, recomendaría solo tener una conversación con la pareja, que seguro que es positivo.

¿Y eso cómo se hace en estos casos?

No abogo por decirle a tu pareja “ya no haces esto”, “nunca hacemos esto”, “quiero que hagas esto”. Sería negativo. Eso no ayuda a nadie. Hay que hacerlo en positivo, decir “esto me haría muy feliz”, “echo de menos cómo hacíamos esto” o “quiero probar esto”. Tu pareja debe querer que seas feliz porque todo será mejor, nadie quiere estar cerca de ti cuando no eres feliz. Así que, por favor, no escriban un diario para dejarlo (ríe).

Aún así, y así se ve en la serie, no es fácil hablar con tu marido de fantasías sexuales.

Es muy difícil hablar de sexo, especialmente para las mujeres, porque durante siglos se nos ha dicho que no es algo de lo que debamos disfrutar y mucho menos de lo que podamos hablar. Entonces es duro. Pero cuando se habla, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no se sienta cómodo o no quiera hacerlo? Es posible que le dé vergüenza, pero puedes encontrarte con la respuesta de ”¡yo también quiero!”. Si realmente hay amor y confianza en la relación, a pesar de la incomodidad de la conversación, se obtiene mucho de ella.

El libro tiene humor y la serie humor y mucho drama. ¿Con qué historia te quedas?

Amo el humor, siempre gravito hacia el humor.

¿Es imprescindible tener una amiga como Sara (Sasha en la serie)?

Ojalá todos pudieran tener una amiga como ella. Me ha metido en muchos problemas, pero me ha dado muchas buenas ideas (ríe). De hecho, la he visto hace poco. La semana pasada fuimos juntas a un concierto y de camino a casa terminamos en un club de striptease. Y lo pasamos de maravilla. Así que todo el mundo necesita una amiga como Sasha o Sarah.

“Las fantasías sexuales son tan poderosas porque pueden llegar a obsesionarte”

¿Es este libro de autoayuda, una terapia de pareja innovadora?

Definitivamente fue una terapia de pareja para mí. No sé si funcionaría para todos. Aunque muchas lectoras me han dicho que se lo han leído a sus maridos, novios o parejas, y se rieron mucho.

¿Qué te parece que los protagonistas de la serie, Sarah Shah y Adam Demos, sean ahora pareja en la vida real? ¿Y de las escenas sexuales de la serie? Parece que rodarlas juntos une mucho.

Es maravilloso verlos juntos, tuve la suerte de cenar con ellos. Estaban en Atlanta, donde vivo, porque Sarah Shah estaba rodando una película aquí. Estoy tan feliz de que se hayan encontrado. Esa es la magia: hemos tenido la suerte de que los dos se enamoraran. Sus escenas son tan maravillosas y hay tanta química porque se estaban enamorando. Así que creo que todos nos beneficiamos de su relación, aunque estoy convencida de que podrían haberlo hecho tan sensual sin ser pareja.

¿Son las fantasías sexuales más poderosas que el sexo real?

Las fantasías son tan poderosas porque pueden llegar a obsesionarte. Cuando hay algo que quieres y no tienes, puede poseerte. Escribir el libro pudo ser un desastre, me di cuenta de que quizás todas esas cosas que quería no eran tan buenas. Que tal vez lo que tengo es lo mejor que podría tener, así que sí, creo que las fantasías son más poderosas. Pueden ser poderosas de manera negativa porque te hacen sentir que no tienes el mejor sexo. No son la clave de la felicidad, porque puedes experimentarlas y que resulte que lo odias, que es terrible y vergonzoso, o que por el contrario sea maravilloso. La televisión y el cine hace que pensemos que todo el mundo tiene una vida sexual salvaje y no es así. Puedes cambiar cosas dentro de tu relación si lo necesitas, pero no hay que dejar que las fantasías sexuales dominen tu vida o te hagan creer que te estás perdiendo algo, porque si tienes amor en tu pareja, lo tienes todo.