Begoña Villacís describe sin rodeos la comparecencia de Almeida en la comisión de investigación

El periodista Xabier Fortes le ha preguntado directamente qué le ha parecido la declaración del alcalde y ella no ha dudado en definir la comparecencia como “muy bronca”. “Yo creo que la oposición ha hecho de oposición y el alcalde ha tratado de zafarse”, ha añadido a continuación.

Además, Villacís ha señalado que aún tiene “confianza” en que la comisión “sirva para algo”. Así ha añadido que “lo que ha hecho Ciudadanos en este caso es volver a convocar, para que comparezcan todos los políticos del PP que no han querido venir”.

“Claro una cosa es votar a favor de una comisión de investigación para que haya transparencia en el Ayuntamiento de Madrid, una cosa es decir que estás a favor de la transparencia, y otra es demostrarlo. Y para demostrarlo lo que tienes que hacer es venir a sentarte en la comisión de investigación como he hecho yo cuando fui reclamada y hemos hecho todos los de Ciudadanos cuando hemos sido reclamados, y dar explicaciones, yo creo que eso es fundamental”, ha continuado.

Begoña Villacís ( @begonavillacis ), vicealcaldesa de Madrid, sobre la comisión que investiga el presunto espionaje a Ayuso: "Me hubiese gustado preguntar a Isabel Díaz Ayuso cómo se enteró de que la espiaban desde el PP" #LaNoche24h 📺 https://t.co/aRxQmhZwiz pic.twitter.com/zngqxZxuYx

La vicealcaldesa de Madrid ha apuntado entonces que hay muchas preguntas que no han podido hacer. “A mí me hubiese gustado preguntar a Isabel Díaz Ayuso cómo se enteró de que le estaban espiando, quién supuestamente le estaba espiando, de quién sospecha, por qué dijo recientemente que todavía hay gente en el PP que la estaba espiando”, ha apuntado.

“Todo esto, siendo ella además la víctima de este espionaje y siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que haría bien viniendo al Ayuntamiento de Madrid”, ha manifestado. En ese momento ha matizado que no le gustaría que tuviese que sufrir un circo político, y aclara que no le gustan para nada. “No me gusta cuando la política se convierte en un circo, que desgraciadamente cada vez últimamente se convierte más en un circo”, ha apostillado, pero ha destacado que les quedan “muchas cosas por saber” y tienen derecho a saberlas.