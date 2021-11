Begoña Villacís publica este polémico tuit sobre Baldoví y él se la devuelve con toda la fuerza

Señora, aparte que no sabe ni escribir Baldoví. Al diputado de vox, ni le nombra..



Si hiciese su trabajo sabría que compromís no es extremo, sin embargo vuestros socios ultras de vox, si.

Ante una amenaza de la ultraderecha, se le combate de frente, y no se le agacha la cabeza https://t.co/V9gBOQTaUx