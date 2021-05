Belén Esteban responde claramente a si entraría ahora mismo en política

Belén Esteban es una de las famosas con un mayor número de fieles seguidores en España gracias a sus apariciones en distintos programas de Telecinco.

La princesa del pueblo, como es conocido, ha concedido una entrevista Metropoli del diario El Mundo para hablar de Sabores de la Esteban, la empresa que ha creado de productos gastronómicos a base de recetas tradicionales de su familia.

En un momento de la entrevista ha sido preguntada por una de las reflexiones más extendidas: “Hay quien dice que si entrara en política, arrasaría. ¿Le gusta la política?”.

Esteban se ha sincerado y ha asegurado que “es algo muy difícil”: “Hay que estar muy bien preparado y yo no me veo ahora mismo”.

La colaboradora de Telecinco, que ha asegurado que debe el 95% de lo que es a la televisión, también se ha pronunciado sobre la oferta para participar en el programa de Carlos Herrera en la Cadena Cope.

Esteban ha reconocido que es así y no ha cerrado la puerta a un posible salto radiofónico: “Sí, voy a ir a ver a Carlos, claro. No lo descarto, me encantaría colaborar con él”.

El pasado mes de junio, cuando Herrera dijo que le “entusiasmaría” tenerla en su programa, Esteban ya aseguró que cuando quiera, puede llevarla a su programa. “Porque hablar todavía se puede hablar. Otros hablarán mejor, pero yo hablaría a mí manera, como siempre he hecho”, añadió.