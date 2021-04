Belén Esteban revoluciona los supermercados con sus mejores recetas: aquí lo puedes encontrar

Si vas al supermercado y te encuentras un pasillo empapelado con la cara de Belén Esteban, no chasquees los dedos, no estás soñando. La colaboradora de Sálvame ya no se limita a ser La princesa del pueblo, ahora es la reina del salmorejo y el gazpacho con Sabores de la Esteban, su propia marca de alimentación. Las conexiones con el programa de Telecinco durante el confinamiento, donde mostraba sus recetas desde su cocina rosa de Paracuellos, han dado resultado.

“No quiero dejar la tele, pero hay que pensar en el futuro”, ha explicado la Estebanen la revista Semana este miércoles, consciente de su creciente proyección profesional en el mundo gastronómico. La elaboración parte de la receta de su madre, que ya se ha hecho con los productos de su hija.