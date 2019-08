Bella Thorne: de 'chica Disney' al cine porno

Lo hará como directora y su película ya está en camino. Her & Him ya está lista para aterrizar en la plataforma PornHub en septiembre.

El giro es radical. La actriz y cantante Bella Thorne , a la que conociste siendo Cece Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up , allá por el año 2010, ha decidido dar un cambio a su carrera y probar suerte en el cine porno.

La película, que forma parte de la serie Visionary Director’s del canal porno, quiere reflexionar sobre “la relación de una hombre y una mujer su lucha por encima de la dominación”. Sus protagonistas son los actores Abella Danger y Small Hands.

Feminista y comprometida con la liberación de la mujer, la actriz quiere que el proyecto encaje dentro de estas convicciones e insiste en que no debería juzgarse a la gente que ve porno “Si el porno te hace sentir incómodo, lamento hacerte sentir así, pero no avergüences a la gente para la que el porno no es un problema”, asegura.