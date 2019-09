Familiares y amigos despiden a Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla

La capilla ardiente de la esquiadora ha abierto ya sus puertas en el tanatorio de Cercedilla, adonde han acudido miembros de la familia y vecinos para dar el último adiós a una de las grandes pioneras del deporte femenino español.



Antes de las nueve horas ya se encontraban a las puertas del tanatorio los dos hijos de Fernández Ochoa, Olivia y David Fresneda, así como su hermana Lola Fernández Ochoa.



“Pocos comentarios podemos hacer hoy, estamos despidiendo a Blanca, estamos todos centrados en esta despedida. Es el último día que la vamos a tener aquí entre nosotros”, ha sostenido el portavoz de la familia en declaraciones a los periodistas.



“Como ven está toda la familia, el cien por ciento de la familia y está viniendo mucha gente que la quería, que la quiere despedir y vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche atendiendo a todo el mundo”, ha añadido Federighi.



El portavoz ha adelantado que la familia no ha recibido ningún resultado de la autopsia y que las cenizas de la deportista, que será incinerada esta noche, descansarán en Siete Picos.



Fuentes de la familia han explicado a Efe que no se esparcirán mañana, ya que están muy cansados de todos estos días y en el futuro escogerán una fecha para hacerlo toda la familia junta en la intimidad.



“Están todos rotos, lo hemos dicho todos los días. Ha sido un proceso largo porque primero la hemos buscado con mucha ilusión, después cuando el desenlace ha sido malo hemos estado muy mal. (...) Nos queda recuperar el ánimo y recordarla feliz y con risas como era ella”, ha destacado Federighi.



El portavoz ha agregado que los hijos de la deportista “están superafectados”: Son muy jóvenes, han perdido a su madre, no hay otra imagen que no sea la del dolor y de que la van a echar de menos bastante más que nosotros, porque nosotros teníamos la parte divertida de Blanca y ella todavía los tenía que educar y regañar. Nosotros la disfrutábamos siempre como amiga y como hermana”.



Preguntado por la celebración de un futuro homenaje, el portavoz ha contestado que “no es el momento de plantear nada de eso”.



La familia ha habilitado un espacio electrónico accesible a través de un código QR para que cualquier persona pueda trasladar sus condolencias con un mensaje electrónico.



El alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, está en el tanatorio, al que acudirán el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda.



También se ha desplazado la medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer, amiga de la familia, quien ha dicho que están “todos muy tristes” y que se recordará a Blanca como una mujer “limpia de alma, de espíritu y de vida”.