O la partida ha terminado o vuelve el ajedrez aleatorio. Game over? La escena no pinta bien. Se aleja el gobierno de coalición. O no. A saber. En esta nueva democracia de tanto estreno y tanta improvisación, llegamos a un debate de investidura en el que por primera vez en 40 años no conocemos cuál será el minuto final. Hasta el jueves, hay tiempo. Todo sigue en el aire. Y todo apunta también a que Pedro Sánchez no quiere ya un acuerdo con Podemos. Las diferencias superan a las coincidencias, según la última versión. Y la ¿penúltima? oferta es un acuerdo de investidura. Mañana igual es otra fórmula. No desesperen. La imaginación da para mucho y la necesidad, ahoga. Esto ha dado tantos giros inesperados que cualquiera se aventura a anticipar un resultado.

La realidad apunta, eso sí, a que no era a Iglesias sino a su partido a quien Sánchez no deseaba ver sentado en el Consejo de Ministros. La novedad es que ahora le costará convencer de que el responsable del desacuerdo es quien fuera su socio preferente. La culpa, si la negociación fracasa, habrá cambiado de bando porque Iglesias hace tiempo que diluyó sus líneas rojas, renunció al referéndum sobre Cataluña, desistió de exigir proporcionalidad en el reparto de poder, se quitó de en medio y no pudo mostrar más contención desde la tribuna para introducir en su relato que sus intenciones no eran aviesas. A cambio, le ofrecían una vicepresidencia que él consideró más simbólica que ejecutiva y que los socialistas creyeron acorde a una cuarta fuerza política con la que no suman mayoría en las votaciones y ofrece, además, una disciplina de voto un tanto precaria.

Sánchez debe pensar que si se batió en retirada cuando le señaló como el escollo principal, seguirá cediendo para evitar la repetición electoral. Pero una cosa es la renuncia y otra la “humillación”, según dijo el propio Iglesias después de detallar algunos aspectos de una negociación en la que el PSOE, cuentan, pretendió convertir a los morados en puro atrezzo.