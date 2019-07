San Pablo, el caballo y la conversión al cristianismo. Pura leyenda, aunque esté en varios cuadros y esté en algunos libros. El famoso rocín nunca existió. Pero ha sido fabulado durante siglos. La historia vale también para inspirar esta investidura que no termina de llegar porque ni Sánchez cede ni Iglesias relaja su posición. El primero quiere un acuerdo de colaboración. El segundo, solo sillas en el Consejo de Ministros. El acuerdo parece imposible. Y aún así el presidente confía en que haya pronto un Gobierno. Aspira a que otro Pablo, que no es apóstol ni está en la Biblia, se caiga del caballo, entre en pánico y acepte las condiciones que le brindan los socialistas. Esto es, un programa de colaboración, una comisión de seguimiento, puestos intermedios en la Administración y si acaso algún ministro de su órbita pero no militante de Podemos.

¿Qué podría hacer cambiar a Iglesias de su posición actual?: ¿una encuesta del CIS que anuncie su hundimiento?, ¿los tambores lejanos pero ciertos del nuevo partido de Errejón?, ¿que estallen las costuras internas de su organización? A saber. Hasta septiembre hay tiempo. El 22 de julio se antoja imposible, y en la reunión de la Ejecutiva del PSOE no se dijo de forma explícita, pero sí se abrió de modo alguno la puerta a que el acuerdo para la investidura de Sánchez, de no llegar en quince días, llegue tras el parón vacacional. Y esto pese a que el órdago inicial que salió de La Moncloa fue o Gobierno en julio o elecciones en otoño.

Eso sí, ni con Pablo ni sin Pablo, dicen en la calle Ferraz, que tendrán remedio los actuales males de Podemos. Los morados, se pongan como se pongan, no entrarán en el Gobierno. La decisión está tomada y es inamovible. Sánchez lo ha dictado y el PSOE lo ha asumido. De haberlo, el próximo Ejecutivo será monocolor. No se ha aprobado por unanimidad, como se ha dicho, pero sí por amplia mayoría de la dirección federal. En el socialismo ya no hay disidencia. Ni oficiosa ni oficial. Nadie habla más allá de las cuatro paredes de la calle Ferraz, aunque haya habido -como así ha sido- desavenencias en la estrategia de negociación y comunicación desplegada desde la misma noche del 28-A.