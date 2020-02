Bloomberg empieza su asedio a la Casa Blanca: sus apuestas, sus fuerzas y sus carencias

El resultado fue terrible para él: quedó claro que el dinero puede comprar visibilidad y exposición pública, un mayor conocimiento entre el electorado, pero no argumentos y programa. Y, sin embargo, ¿acaso no era así Trump, un fajo de billetes andante con un puñado de eslóganes en la boca? ¿Y acaso no está hoy en el Despacho Oval ?

Ahora soy un elefante, ahora soy un burro

Bloomberg pasó a ser no sólo un sinónimo de dinero, sino de celebridad. Un tipo bajito con mucho carisma, respetado por los grandes y admirado por los pequeños “a los que entrega prácticamente todas sus ganancias para obras benéficas, para apoyar causas que le apasionan”, dicen en su web. Por ejemplo, ha sido director de un grupo nacional de control de armas.

Pero para él el mundo nunca es suficiente, necesitaba más, y decidió coquetear con la política como vía inexplorada de poder. Usó su popularidad para convertirse en alcalde de Nueva York por el Partido Republicano; ganó y revalidó su cargo en dos ocasiones, entre 2001 y 2013 -lo que generó varias críticas por extender el periodo de mandato para ese cargo- en un momento de enorme trascendencia, porque tomaba el timón de una ciudad herida tras los atentados de Al Qaeda.

En ese tiempo, según datos aportados por sus colaboradores, creó casi medio millón de empleos, amplió el seguro de salud a 700.000 neoyorquinos, redujo la huella de carbono y bajó un 40% la tasa de encarcelamiento, gracias a programas sociales. En el lado negativo, fue señalado por implementar un excesivo control policial en la ciudad y por promover un programa conocido como “parar, preguntar y registrar”, que permitía detener temporalmente, interrogar y, a veces, buscar a civiles en la calle en busca de armas, drogas o contrabando, y que casualmente apuntaba siempre a determinadas etnias y razas.

A su descomunal prestigio sumó una gestión “lucida”, en palabras del New York Times, pero también cosechó sombras por su capacidad para comprar silencios, como explican nuestros compañeros del HuffPost USA: a los colectivos sociales que no le bailaban el agua y que le negaban el apoyo popular anhelado, se les inyectaba dinero en forma de beneficencia y fin de la crítica. Ya no se hablaba del ostracismo de las minorías raciales o de la brutalidad policial. La falta de oposición aparente, el “gusta a todos”, no está tan claro.

En 2007, Bloomberg renunció a la militancia republicana (la del elefante), se hizo independiente y, apenas hace un año, se afilió a los demócratas (los del burro). El runrún de su posible candidatura a la Casa Blanca viene de lejos, de una década atrás, su nombre salió a la palestra antes incluso que el de Trump. En función de la coyuntura, se ha dejado querer o se ha tapado. Tras apoyar finalmente las candidaturas de Barack Obama y Hillary Clinton -a la que tantea como vicepresidenta en su candidatura, sabedor de su tirón y de que fue la ganadora en voto popular en los comicios de 2016-, ahora sale a jugar.