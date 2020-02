"Bloqueada" por no opinar igual

Sirva este ejemplo para comprender algo más peligroso que no siempre se observa con la importancia que tiene: la decadencia de nuestro entendimiento. Para llamar la atención, términos como “intimidad” son mal usados y sobreutilizados, lo que trastoca nuestro lenguaje y por tanto nuestra comprensión del mundo. Cuando alguien cuestiona al respecto de esa “intimidad” y como respuesta bloqueas ese comentario y al usuario estás cayendo en lo que el gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman califica como “un diálogo irreal” , ya que terminas por sólo hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Y este es el gran peligro de nuestros tiempos en la era digital. Crear cajas de resonancia que solo reproduzcan nuestra única visión de las cosas, que no cuestionen, que sólo aplaudan y asientan ante nuestra postura.

La polarización que enfrentamos no es necesariamente un efecto de la red social como tal, vivimos en un contexto en el que cada vez estamos menos dispuestos a aceptar la diferencia. Nuestros líderes políticos no generan condiciones de diálogo sino que, al contrario, se encierran en sus propios argumentos y tienden a desacreditar las voces opositoras o disidentes de antemano. Ahí tenemos el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o los debates en torno al Brexit.

Al no haber disenso no hay pluralidad, y la construcción de nuestra democracia languidece.

Lo que una opinión o postura contraria representa es una oportunidad de abrir nuevas perspectivas y cuestionamientos, lo que permite avanzar y sumar a nuestros propios argumentos. Las tertulias y cafés literarios, que tuvieron auge en el siglo 19 y 20, se planteaban justamente eso: escuchar una diversidad de opiniones. Así surgieron los grandes pensadores de ese siglo, como Jean Paul Sartre, Christian Andersen o Sigmund Freud, quienes apostaron por tomar el pulso de la calle. Se reunían en las cafeterías que más frecuentaban y estas se convirtieron en una especie de oficina para ellos.

Las redes sociales pudieron haberse convertido en los cafés literarios del mundo digital, en donde se comparten y debaten posturas distintas sobre temas torales que atañen al ser humano, a la sociedad, al desarrollo humano; sin embargo la promesa de conexión cada vez más se torna en mundos de resonancia en donde te “bloqueo por no opinar como yo”.

Es como si con esta conducta regresáramos a la edad de tres años en la que si algo no es a tu gusto lo avientas, lloras, gritas o te volteas. Un niño de tres años no tiene aún la capacidad de expresarse en profundidad y con claridad sobre lo que quiere, lo que no le gusta o argumentar una razón por la que algo no le parece.

-Ah! ¿No te parece mi opinión?

-Te bloqueo.

Es la decadente y fácil respuesta a una mente sin construcción de argumentos, usuarios que no entienden que el disenso es igual de importante que el consenso.

El “bloqueo” en redes sociales por leer algo contrario a lo que estamos haciendo nos regresa a esa edad mental y lo más grave y peligroso es que mina nuestra capacidad de investigar más allá o de aceptar que hay pluralidad. El derecho a disentir es más necesario que nunca. Empieza por preguntarte si tienes la capacidad de escuchar y debatir ideas distintas a la tuya sin atacar si no argumentar.