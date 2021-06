Todos los detalles de la retirada de la mascarilla al aire libre que publica el BOE

Apenas quedan unas horas para que los españoles puedan quitarse la mascarilla en el exterior, pero existen ciertas dudas entre la ciudadanía de cuándo y en qué situaciones podrán hacerlo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden del Ministerio de Sanidad por la que se elimina la obligatoriedad de usar el cubrebocas en la vía pública y en espacios al aire libre.

Estos son todos los detalles del Real Decreto-ley 13/2021 por el que se modifica la Ley 2/2021, de 29 de marzo, que regula la ‘nueva normalidad’. O dicho de otra forma, todo lo que tienes que saber para que no te caiga una multa. Precisamente, el BOE no concreta las posibles sanciones que se pueden derivar de infringir la norma.

La regla de la distancia de seguridad

Se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.

La obligatoriedad de llevarla en el bolsillo

Una de las grandes incógnitas que se produjeron tras el anuncio de la medida pasaba por si es totalmente obligatorio llevar la mascarilla en el bolsillo, aunque no sea necesario llevarla en dicho momento. Finalmente, el BOE no recoge este requisito. No obstante, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aconsejado que se lleve siempre el cubrebocas para evitar problemas.

El uso en el transporte público y en vehículos

Sigue siendo obligatorio su uso en los medios de transporte público, incluido en andenes y estaciones de viajeros y teleféricos, al igual que en los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

Los grandes eventos al aire libre

La orden regula además el uso de la mascarillas en los eventos multitudinarios al aire libre, de modo que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados, cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas.