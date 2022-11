Bolaños escucha hablar a uno de Vox y, muy tranquilo, resume su tono en una palabra

A pesar de que el Gobierno siempre ha mantenido que no comparte las “pretensiones de máximos” del Govern , Bolaños ha recogido el guante respondiendo con una reflexión. “Cuando escucho a la derecha antisistema, al Partido Popular y Vox -ha concretado haciendo un gesto con la mano- hablar de Cataluña, siempre me pregunto si realmente quieren lo mejor para Cataluña”, ha comenzado a exponer Bolaños, para subrayar que “es evidente que la situación hoy es mucho mejor que en 2017”.

Así, el titular de Presidencia ha recordado que “hoy no hay referéndums ilegales, no hay declaraciones unilaterales de independencia, no hay protestas violentas en la calle, no hay leyes de desconexión”. Con un discurso calmado, Bolaños ha lamentado “mucho que se les haya parado el reloj en el año 2017″ y ha defendido que la situación es mejor gracias al “diálogo”, “dentro de la ley”.