Bolsonaro no comparece tras la derrota y aviva las dudas sobre la transición

Brasil ha vuelto a girar a la izquierda. El expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, volverá a gobernar el país después de imponerse por la mínima en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 50,90% de los votos frente al 49,10% logrado por su rival y actual mandatario, el populista Jair Bolsonaro. No obstante, en estos momentos la gran pregunta tras los comicios es ¿por qué el político derrotado no ha salido a comentar los resultados y, por lo tanto, reconocer la victoria de su rival?

No se trata de una cuestión cualquiera en un país cuya división ha quedado retratada tras el pase por las urnas. Mientras no dejan de sucederse las felicitaciones de distintos líderes internacionales , desde mandatarios de América del Sur al propio presidente estadounidense, Joe Biden, Bolsonaro guarda silencio tras haberse retirado a su domicilio. Ni una sola mención tampoco en sus redes sociales.

La incertidumbre sobre si reconocerá los resultados y allanará el camino a una transición sin obstáculos -por ejemplo, impugnar dichos resultados- viene dada por las declaraciones que Bolsonaro ha venido haciendo desde el año pasado. Las más recientes, la pasada semana, cuando deslizó que si no ocurría nada “anormal” no habría problema en reconocer los datos. En todo este tiempo, han sido frecuentes las dudas sembradas por el propio Bolsonaro sobre el sistema de votación electrónico .

Llamamiento a la paz y a la democracia

¿Y ahora qué?

Bolsonaro seguirá a las riendas del Gobierno hasta el 1 de enero de 2023, momento en que deberá producirse una escena muy simbólica. El mandatario saliente deberá entregar la faja presidencial a su adversario izquierdista. Preguntado sobre este supuesto en una entrevista en O Globo, Bolsonaro aseguró que “si no lo fuera [la voluntad de Dios de seguir siendo presidente], paso la faja y me voy a recoger, porque a mi edad ya no me queda nada más por hacer aquí en la Tierra”.