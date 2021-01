Bono llama a Iglesias "apoderado de separatistas y de sucesores de terroristas"

Entrevistado en La Hora de la 1 , ha reconocido que no le gustó “nada” que los Presupuestos se aprobasen con el voto de Bildu, que ese apoyo fue “un tremendo error”. “Me encantaría que hubiese otra fórmula de Gob”. [...] “Creo que con quien mejor se puede resolver es con gente sensata y no con apoderados de separatistas y de sucesores de terroristas”, ha insistido. Estaría “muy incómodo”, dice, con esas alforjas si él fuera el presidente Pedro Sánchez .

No es que le desee mal a Iglesias, matiza, pero sencillamente prefiere no verlo en el Ejecutivo con sus compañeros socialistas. “Deseo que a Iglesias le vaya muy bien en la vida, pero que no sea vicepresidente”, añade.

El PSOE, reivindica, es “el partido de izquierdas que España necesita” y a Sánchez, pese a todo, “hay que tenerle comprensión [...], aguantar a Podemos no debe ser nada fácil”, resopla. “Yo creo que la izquierda de verdad es la que representa un partido como el mío. Estamos a favor del que menos tiene, pero no predicamos el odio, como hace Podemos, hacia los que más tienen”, resume.

“Aguantar a Podemos en el Gobierno no debe ser nada fácil, a mí me gustaría que no fueran necesarios y que ese modo de actuar, tan soberbio, que les lleva a decir y a comparar a un señorito como Puigdemont con los exiliados de la Guerra Civil es algo verdaderamente muy despreciable. (...). A una persona tan soberbia y con ese modo de actuar yo no le identifico, a simple vista, como vicepresidente de un Gobierno como el de España. Hay que ser más humildes”, recomienda el que fuera presidente del Congreso. “Un poquito de por favor”, recomienda a Iglesias.