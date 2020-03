Boticaria García: “La situación con el material es crítica. No es alarmismo, es lo que hay”

El teléfono de Marián García, farmacéutica y nutricionista más conocida como Boticaria García, echa humo estos días. Entre directos de Instagram para concienciar sobre el coronavirus y responder a llamadas de periodistas, García casi puede desconectar del sonido del piano que se escucha de fondo porque su hijo está recibiendo clases online estos días.

El nombre de esta divulgadora y profesora de la Universidad Isabel I se hizo viral (una vez más) hace una semana, cuando publicó en sus redes sociales una canción dedicada al Covid-19 interpretada por sí misma: “No eres tú, no eres tú, no eres tú soy yo, yo puedo tener Covid, mejor me quedo en casa y ayudo a frenar la curva”.