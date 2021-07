Britney Spears no se subirá a los escenarios mientras su padre la controle: "Mató mis sueños"

VALERIE MACON via AFP via Getty Images

VALERIE MACON via AFP via Getty Images

La cantante Britney Spears ha anunciado que no se subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida , como ha hecho durante los últimos 13 años. La que fuera conocida como la “princesa del pop” ha colgado en Instagram una imagen en la que se lee el mensaje: “Acéptame por lo que soy o bésame el culo, come mierda y pisa algunos legos”.

“A aquellos que critican los vídeos en los que salgo bailando... Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi padre siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso. Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, ha lanzado la artista. Además, ha afirmado que prefiere bailar en el salón de su casa que subirse a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan “ida” que no puede ni estrecharle la mano.