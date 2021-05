La broma subida de tono de Belén Esteban a su marido

View this post on Instagram

Él, dubitativo, le pregunta si le convence el negocio, y ella no duda. “Pues yo no lo veo mucho...”, confiesa Miguel. Pero, alto ahí, Belén Esteban contraargumenta: ”¿Cómo que no? Aquí los sabores no son de fresa ni nada de eso, ¡imagínate para los veganos!”.

Su marido quiere que se “centre en el tema de la alimentación”, pero la colaboradora de Telecinco juega una nueva baza. Van a exportar la marca. “Imagínate el tema internacional, ¡en Los Ángeles! Que se vea en Estados Unidos Sabores de la Esteban”. Una explicación que a él lo echa más para atrás, hasta que llega la peor parte.

En su intento por venderle la moto, Belén Esteban le dice a Miguel que la imagen de ambos aparecería en la caja. “Nosotros somos un matrimonio y tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿A quién voy a escoger? ¿A un modelo?¿A ti no te haría ilusión verte en la caja de preservativos?”, le presiona.

(Se escucha un ligero balbuceo) “No me veo en la publicidad... Es que tanta prisa... Habría que estudiarlo bien”, replica, e intenta mantener la compostura en medio del agobio.

San Bernardino ha considerado que el hombre ya había sufrido suficiente (como dice la colaboradora, es una persona tímida), y justo en ese momento han desvelado que todo era una broma de Anda Ya!. Knockeado, sólo ha sabido lanzar una pequeña amenaza a su mujer: “La madre que te parió. Ya hablaremos”. Escucha la broma completa aquí.