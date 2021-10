Bronca tremenda en el pleno de Cartagena: “golfa”, “corrupta” y “garrula"

En muchas ocasiones los políticos protagonizan acaloradas discusiones en los plenos y congresos que es imposible pasar por alto. En esta ocasión el protagonista ha sido José López, líder y portavoz del Movimiento Ciudadano de Cartagena en un pleno de su ayuntamiento.

López dedicó unos calificativos muy despectivos a la alcaldesa popular, Noelia Arroyo, quién se vio obligada a hacer un receso tras escuchar los comentarios del portavoz de Movimiento Ciudadano.

Aunque el micrófono estaba apagado, el tono de voz fue perfectamente audible para el resto de personas presentes en la sala. En concreto, se dirigió a la alcaldesa con las palabras “golfa”, “corrupta” y “garrula”, algo que dejó sin palabras a los participantes del pleno.

La alcaldesa se dirigió a él para advertirle que dejase de decir “memeces” y de hacer “el ridículo” de aquella manera. Aunque finalmente se produjo el receso, el ambiente seguía estando caldeado y López aprovechaba cualquier mínimo comentario para saltar. Arroyo no pudo evitar subir el tono y sugerirle a López: “¡Tómese ya la pastilla, de verdad!”.

El portavoz no dejaba de exigir la misma petición de manera reiterada: que abrieran las ventanas porque así lo exigía el protocolo COVID. La alcaldesa explicó que ya estaban las puertas abiertas y que se habían cerrado las ventanas para evitar los ruidos de una bocina que se escuchaba en el exterior, no obstante, aseguró que ella no tenía “ningún problema en abrir las ventanas”.

No es la primera vez que López protagoniza una situación similar, en otra ocasión se había visto envuelto en polémicas tras llamar “cortito” al portavoz de Ciudadanos Manuel Padín o “peluca rubia con los labios pintados” a la ahora alcaldesa, Noelia Arroyo.

Otro de los aspectos que mencionaba el portavoz en el pleno era la causa abierta que él mismo tenía con una empresa del padre de la alcaldesa, que fue acusada de recibir subvenciones y contratos públicos gracias a la influencia de la candidata popular.