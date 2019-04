“Pido disculpas a la autoridad municipal y agradezco a la policía por ponerme en mi sitio”, se ha excusado Broncano, con el tono de broma que caracteriza a los dos programas que presenta. “Ahora tengo una problema. Como he manoseado tanto la multa, no se ve lo que tengo que pagar ni dónde”, ha explicado.

El presentador ha bromeado sobre la calidad de la foto y ha asegurado que merece algún premio de “fotografía social”. “La foto es terrible y muy triste, porque estoy con una bici de Bicimad. No hay épica. Estoy con la cara de decir, madre mía, no tengo cáncer y aún así me han jodido la mañana”.

Broncano ha contado que ninguno de los dos policías mostró signos de conocerle y también ha revelado el comentario que uno de los agentes le hizo. “Usted es el eslabón más débil de la cadena de tráfico, me dijo. Tiene que tener cuidado porque no se debe ir así. Es que no se debe ir así, me decía”, ha concluido.

En redes sociales, el humorista había respondido ya a la oleada de bromas y memes que la imagen ha generado: