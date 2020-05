"No lo entiendo": El desconcierto de Buenafuente por lo que está viendo en plena pandemia

El humorista Andreu Buenafuente, presentadora del programa Late Motiv de Movistar+, fue entrevistado este sábado en LaSexta Noche por Iñaki López, donde habló de cómo está viviendo la crisis del coronavirus.

Preguntado por la situación política, Buenafuente expresó su desconcierto por la falta de unidad en un momento como este.

“Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Como ciudadano de a pie me tiene absolutamente descolocado, a veces cabreado también. Porque, sin ponerle ningún político a nada, y no es por escurrir el bulto, lo que no puedo entender es que este país no esté unido en el momento más duro de nuestra historia”, dijo el humorista.

Buenafuente asegura que puede entender “que la política es una suerte de idearios para conseguir unos puestos de privilegio y de gestión” pero lanzó este lamento: “Pero hombre, que se está muriendo la gente, que estamos encerrados en las casas, ya tendréis tiempo de pelear y de fiscalizar”.

“De verdad que nunca creí que se embarraría esto tanto”, agregó el humorista al final de su comentario político.

Buenafuente presentará en unos días el libro Reír es la única salida, que él mismo calificó como “una crónica sentimental, casi una declaración de amor a este oficio tan raro, pero tan apasionante de comunicar”.