“Busco a mi gemelo”: la lucha de una familia por descubrir si su hermano fue un bebé robado

″¿Y si nuestro hermano fue robado?”: empieza la investigación

Las dudas comenzaron aproximadamente en 2016, cuando falleció el padre, también llamado Ferran Navarro, y Puy encontró entre sus papeles un libro de poemas que la llevó hasta un relato sobre un robo de bebés en un antiguo hospital valenciano. “Ahí de repente se me vino toda la historia de mi familia a la mente. ¿Y si nuestro hermano fue robado? Ahí empezamos la investigación”, recuerda. “¿Por qué no sabemos dónde está enterrado ese niño? Si es nuestro hermano”, se repetía.

La familia Navarro Amador era humilde y numerosa, pero nunca tuvo intención de deshacerse de uno de sus vástagos. La madre, Concepción Amador, cuenta que en el embarazo de Ferran siempre pensó que venían dos bebés por el tamaño de su barriga, cosa que su ginecólogo negó en todo momento. En esa época no era tan común hacer ecografías, y la mujer no cuestionó la opinión del experto.

Las sospechas crecen

Las denuncias desestimadas: “El bebé está muerto”

En lugar de “Rondán”, el segundo apellido del padre, en el documento aparece “Roldán”, un apellido con el que lo solían confundir, y que el hombre siempre corregía, apunta la hija. La familia lamenta no poder contar ahora con la versión del padre, fallecido hace seis años. “A lo mejor mi papá sí supo por qué se quedaron al niño”, se plantea Puy. En cualquier caso, los hermanos no desesperan.

El plan B: “Busco a mi gemelo”

“Como buscar una aguja en un pajar”

Para Puy Navarro, “es necesario que exista una ley fuerte de bebés robados”. La mujer lamenta el tratamiento que se suele dar en España a un tema tan tremendo, cruel y doloroso como la sustracción de hasta 300.000 menores hace no muchos años. “No hay transparencia, hay mucho miedo a que se sepa el pasado. Pero si no somos capaces de enfrentarnos a nuestro pasado, no podremos tener un futuro”, defiende Puy Navarro. “Lo mejor es que aprendamos de los errores de entonces para que esto no se vuelva a repetir”, pide.