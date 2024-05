El Padre Ángel pide medidas contundentes contra las monjas de Belorado

La rebelión de las quince monjas clarisas de Belorado, en Burgos, ha estado en la boca de todos la última semana. Este viernes, cuando el cisma entre religiosas y la Iglesia Católica escribía un último capítulo con la denuncia de las hermanas de Vitoria para recuperar el monasterio de Orduña, el Padre Ángel, sacerdote y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, se pronunciaba en el La Mirada Crítica, sobre lo ocurrido en el convento burgalés.

"Creo que a este tema habría que quitarle hierro, sobre todo esta mañana, que aparece ya en la prensa y se comenta que los obispos tienden la mano. En la Iglesia siempre hubo cosas raras, pero siempre siguió adelante, hay que tenderles la mano a estas monjas porque hay posibilidad de que recapaciten y quieran seguir estando en la Iglesia", apuntó el Padre Ángel al programa de Telecinco el pasado viernes.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Asimismo, el Padre Ángel también se ha referido a la posibilidad de que las clarisas de Belorado hayan sido captadas: "Creo que las personas, a veces, somos débiles y nos pueden engañar, pero se puede recapacitar y volver a la vida real. También es posible que no quieran estar en la Iglesia y no pasa nada. Lo que es absurdo es que uno quiera estar y no quiera estar. Uno puede opinar distinto, pero después hay que obedecer en el lugar donde estás", agregó el popular filántropo católico español.

"A mí me da pena por ellas porque estarán sufriendo, en el fondo, y estarán esperando que alguien les tienda la mano. He visto que la conferencia, en vez de condenar, les tiende la mano. Ahora están contentas porque son protagonistas, cuando pasen un par de meses verán que están solas. Yo no quisiera estar en su lugar", recalca el Padre Ángel, quien no oculta que se debe "quitar el hierro y decirles si quieren volver a la Iglesia o no".

Más claro ha sido sobre la figura del falso obispo Pablo de Rojas y la del que actúa como el portavoz de las religiosas de Belorado, José Ceacero. Respecto a estos dos personajes, el Padre Ángel pide que se les apliquen medidas contundentes si no hay arrepentimiento: "El sacerdote este tiene mala pinta. A veces, hay que perdonar si piden perdón; si no, que se les sancione, si de verdad siguen con esa postura, la Iglesia les dirá que se vayan".

El fundador de Mensajeros de la Paz cree que se les da demasiado protagonismo cuando, "sobre todo, están sufriendo las clarisas y, cuando uno ve esto... lo que es de verdad es cuando ves a estas monjas rezando, trabajando, preocupadas por los demás...", ha dicho el Padre Ángel antes de despedirse de Ana Terradillos y poner fin a su intervención..