Calamaro dice ahora que no apoya a Vox

Aunque a todos les pareció que daba su apoyo a Vox, el cantante argentino Andrés Calamaro lo niega.

Pese a que en su cuenta de Facebook publicó un post diciendo “prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan mas que los moderados”.

Y pese a que después añadía lo siguiente: “Y los oráculos son oráculos, hay que saber interpretar lo que nos dicen. El renunciamiento histórico de Antonio Escohotado, la posición incómoda de Fernando Sánchez Dragó, y la voluntad de mi querido artista José Antonio Morante. Para mi hablan mas que los debates. en donde se tiran los trastos por la cabeza”.

Y que todos esos nombres (Escohotado, Sánchez Dragó y Morante) han apoyado a Vox.

Pese a todo eso, Calamaro dice ahora que no, que él no se ha posicionado por la ultraderecha porque, además, no puede votar en España.

Lo ha hecho en este mensaje en Twitter tras borrar el post que publicó en Facebook: “Estimado público, prensa y amigos. Tengo que salir a desmentir algo que nunca dije. No me pronuncié a favor de ningún partido político en España y tampoco voto en este país”.