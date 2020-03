Cómo calcular cuánto te durarán los rollos de papel higiénico que tienes en casa

Praneat via Getty Images

Praneat via Getty Images Imagen de archivo de unos rollos de papel higiénico.

Seguramente jamás en la vida te habías planteado cuánto tiempo podrías aguantar con los rollos de papel higiénico que tienes en casa sin tener que ir a comprar más hasta la irrupción del coronavirus. Sin embargo la pandemia ha hecho que esta cuestión entre en la mente de muchos.

Tanto si eres de los sensatos que no ha hecho acopio como si fuera el fin del mundo como si eres de los que ha almacenado paquetes y paquetes una sencilla web permite calcular cuánto te durarán... ya sea para planificar la próxima compra o sorprenderte de tu propia exageración.

La web es howmuchtoiletpaper.com y, a pesar de estar en inglés, su uso es muy sencillo. Basta con indicar cuántos rollos posees (Rolls you have) y cuántas visitas haces al baño al día (Toilet visits per day).