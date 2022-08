El calor extremo ha matado a 4.600 personas este verano en España

Cómo funciona el estudio

No son cifras de muertos reales, sino que se trata de una estimación que el MoMo hace a partir de un modelo matemático que utiliza tres fuentes de datos: la de los registros civiles, que no especifican la causa codificada de defunción; las temperaturas según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a nivel provincial en el mismo periodo de tiempo; y la población por grupo de edad, sexo y provincia, extraídos del INE.

“Las cifras se tienen que estudiar muy bien”, comenta a Efe Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “Evidentemente -añade-, hemos tenido una ola de calor que ha tenido no solo temperaturas muy altas, sino que ha sido muy mantenida en el tiempo, que eso hasta ahora no había pasado”. Pero precisa que “muchas veces, los modelos pueden no estar tan ajustados como quisiéramos”, y lo que es exceso de temperatura en un territorio no lo es en otro; a ello se suma el enorme retraso que hay entre que se expiden los certificados de defunción y se registran las causas.