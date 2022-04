“En 2020 usted predijo que España se recuperaría en forma de V y después de dos años no hay país mas rezagado. En 2021 estimó un crecimiento del 10% resultó ser nada menos que la mitad”, ha criticado Espinosa de los Monteros, que ha cargado contra la ministra porque “se empeña en mantener previsiones de crecimiento que nadie cree”. Y ha acabado preguntando: ”¿Por qué considera que las previsiones del Gobierno son más prudentes que las del Banco de España?”.

Calviño ha señalado que es “asombroso” que el portavoz de Vox hable de falta de empatía: “En primer lugar hoy su líder no ha tenido un buen día, pero propone eliminar impuestos y las leyes de transición ecológica”, ha señalado antes de añadir que le parece “extraordinario que se considere que esto resuelve alguno de los problemas de la ciudadanía”.

“Me parece grave que Vox diga que no va apoyar el Real Decreto Ley de medidas que protege al conjunto de la ciudadanía”, ha lamentado antes de preguntar: ”¿Cómo puede hablar de falta de empatía y diga que no van a votar a favor de bajar el precio de la gasolina o la bajada de impuestos a la energía, las ayudas directas a la agricultura, a la ganadería...?”.

Tras ello, Espinosa de los Monteros ha tomado la palabra visiblemente indignado: ”¿Usted ha escuchado la pregunta? Yo le escucho a usted y le contesto lo que usted dice. No le he preguntado qué le parecen a usted nuestras ideas. Usted conteste a lo que yo le preguntado, que son sus previsiones económicas”.

En ese momento, el dirigente de Vox se ha detenido para quejarse de que Calviño no le estaba mirando: “Míreme a mí, no mire al señor Sánchez, que le estoy preguntando yo. Por respeto a esta institución, procuremos que la pregunta se vea respondida”. Y ha rematado: “Las previsiones de este Gobierno han sido un desastre”.

“Lo único que yo había entendido de su líder esta mañana era que no iban a apoyar el Real Decreto Ley mañana y tampoco las medidas que van en favor de la ciudadanía española. Si no es así, pues qué buena noticia porque es muy importante que entre todos consigamos afrontar esta situación tan grave a la que se está enfrentando no España, ni siquiera Europa, sino todo el mundo como consecuencia de l guerra de Putin”, ha finalizado.