Calvo, sobre el discurso de Vox: "Ustedes, el fascismo, han venido a decirnos lo de siempre. Ya no cuela"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha tachado este miércoles de “antiguo y peligroso” el discurso de Vox, tras la intervención del portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante la sesión de control.

“No tienen ni un atisbo de vergüenza, dicen lo contrario de lo que dijeron. Es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción su forma de vida. Amnistía, referéndum, autodeterminación. ¿Dónde van a poner ustedes la raya?”, ha preguntado Espinosa, quien ha asegurado que ayer fue un día “muy triste para España”.

Por su parte, Calvo ha respondido señalando que “en ningún caso, el Gobierno legítimo ha faltado a la nación”.

“Qué antiguo y qué peligroso es su discurso. Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, llevan en este país 200 años repartiendo carnets de nación y eso ha constituido los exilios continuos de los liberales, de los antifascistas, delos demócratas y de los republicanos. Porque hoy usted ha venido a decirnos lo de siempre, que son los dueños de la idea de la nación y que los demás no existimos”, ha señalado.

“La única diferencia que hay ahora es que ya no cuela. Son 42 años de democracia madura, sostenida y diversa. No hay españoles de bien y de mal, no son los dueños de España”, ha aseverado