Camilo enfada a todo un país con su última canción

Camilo es uno de los cantantes más exitosos del momento (y no deja de sonar en La isla de las tentaciones), además de ser uno de los artistas latinos que se desmarca de sexualizar sus canciones porque “no puede fingir hablarle a una mujer como no le habla a su esposa”. Sin embargo, se ha visto envuelto en un buen lío por su último tema. Y no porque la letra de Machu Picchu sea machista ni ofensiva.