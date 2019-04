¿Ha servido la campaña para algo?

Dos semanas de campaña electoral. Y los partidos la comenzaron con un dato obsesionando sus mentes: el 41,6% de los ciudadanos no sabía a quién votar. En esta era de sobreinformación, de redes sociales, de espectáculo catódico: ¿sirven de algo?

Y da una clave sobre la campaña: no ha habido grandes debates sobre propuestas ni modelos económicos. Estos días se han convertido “en un gran plebiscito”: echar a Pedro Sánchez o frenar a la coalición de las tres derechas.

“Estamos en un campaña en negativo. El PSOE dice que es la única alternativa para que la extrema derecha no cuente y el PP y Cs afirman que son los únicos que pueden hacer que Sánchez salga de La Moncloa. Sobre todo, se trata de que el otro no esté, no de dar razones para estar”. Todo ello en un clima de “volatilidad del voto” y de caída de fidelización de los partidos.