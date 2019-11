Cañabota, Sevilla tiene mar

Si hay un establecimiento al que podría llamar casa no dudo que sería este restaurante sevillano donde disfruto como en ningún en otro sitio. Por mi cabeza pasan las decenas de veces que he comido en su mesa y todos los platos que he podido disfrutar sin bajar nunca del notable.

El concepto de Cañabota se escapa de los cánones tradicionales. Tiene un conjunto de seis mesas altas para grupos de cuatro a seis personas y una barra baja al estilo de una sushiya japonesa donde poder disfrutar del conocimiento del equipo del restaurante (si es vuestra primera visita no lo dudéis es donde más divertida es la experiencia). Para mí su carta es testimonial, la manera de configurarte un menú a tu gusto es un arte de la casa, además de tener un menú degustación para los más indecisos.

Vamos a lo importante: su comida, brillante, pasa por todos los productos marinos con unas elaboraciones cada vez más cuidadas y cuyo resultado final muchos restaurantes que acaparan una estrella Michelin quisieran. La magia empieza con sus aperitivos que cambian con las estaciones, especialmente sobresaliente el buñuelo del que me un día me gustaría ir exclusivamente a comerlos por decenas.