Así era la versión original de 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini

Para muchos todavía sigue siendo la canción que tendría que representar a España en Eurovisión 2022 y para otros, aunque no lo haya conseguido, se ha quedado como un himno feminista y a las madres. Ay Mamá de Rigoberta Bandini ha sido todo un éxito más allá del Benidorm Fest: basta con ver los datos de reproducciones en Spotify donde logró casi 8 millones de reproducciones apenas una semana después del festival.

“El proceso de creación de esta canción fue tan intenso que hubo muchas ideas que cayeron por el camino. Mostrarlo al público no es algo muy común, pero nos hacía ilusión publicar este frankestein que se quedó atrás, y que comparte muy poco y a la vez mucho con la versión final. Espero que os la disfrutéis aunque os explote la cabeza”, ha escrito la cantante en Instagram junto a un vídeo del proceso de creación en el que se ve a ella y su equipo trabajando en dar con la tecla. “No recuerdo una canción que me haya costado tanto”, llega a decir en un momento.

View this post on Instagram

A pesar de que ha mantenido la letra en muchas partes como en “los pechos fuera estilo Delacroix” sí que ha cambiado buena parte de la letra. En lugar de empezar con “Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien”, empieza con un verso que no acabó en la versión final “Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir bien” para pasar directamente al puente de la canción.

Tras esto, en lugar del estribillo introduce otra estrofa que tampoco acabó en la versión final: “Suenan las campanas de una iglesia en Nueva York y ¿sabes qué? Veo en los geranios a las mujeres que me habéis hecho crecer”. La cantante ha cambiado incluso el estribillo que en lugar del “por tantas ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma” era más vocal con un lamento “ay, mamá, mamá, mamá, mamá”.

sin ella no habría humanidad ni habría belleza

No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas,

Veo en los geranios a las mujeres que me habéis hecho crecer.

Aunque esta era la letra original de la primera demo enviada, no era la original del tema, que Paula Ribó compuso hace más de 10 años. Tal y como contó ella misma en una entrevista con El País, la primera versión era “más punki”. Al inicio, en lugar de “Tú que has sangrado tantos meses de tu vida / Perdóname antes de empezar / Soy engreída”, los versos eran “Tú que has sacado por tu coño mi cabeza / Perdóname antes de empezar por ser grosera”.