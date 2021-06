Candela Peña denuncia acoso sexual en plena calle: "Estaba masturbándose"

Carlos Alvarez via Getty Images

Después de denunciar públicamente las amenazas que sufren ella y su hijo en redes sociales, Candela Peña ha relatado este domingo otra vivencia de acoso, aunque en esta ocasión de tipo sexual y en persona.

La actriz ha denunciado a través de sus stories de Instagram que se encontraba paseando “a pleno sol” en torno a las 15:30 horas por los senderos para ciclistas de la Casa de Campo de Madrid cuando un hombre empezó a acosarla.

“Estoy volviendo a casa después de llamar al 112 y gracias a que me han acompañado unos ciclistas venezolanos tras perseguirme un hombre robusto de 1,80 con camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro”, ha empezado contando.

Tal y como ha detallado la intérprete de Maricón Perdido (TNT), el hombre la ha ido persiguiendo hasta esconderse. “Tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a la vuelta entre matojos masturbándose”, ha señalado.

Peña se ha sincerado con sus seguidores contando que lo más “terrible” fue que cuando empezó a correr, “sabía que no tenía escapatoria”. Además, la actriz ha enfatizado que desde los servicios de emergencia le pedían que fuese “más concreta”. “Si no llega a ser por los chicos de la bici...”, ha concluido.

Tras la respuesta de varios seguidores mostrándole su apoyo, Peña ha calificado como una “verdadera tortura” que la “tranquilidad de tu día esté en manos de un pajillero”.

La denuncia de la actriz llega después de que durante el mes de mayo denunciase en varias ocasiones las amenazas de muerte que recibía hacia su hijo. “Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma”, se podía leer en una de ellas. La actriz pidió entonces que se acabara con el “anonimato de los maltratadores” y que se haga un “listado público de acosadores”.