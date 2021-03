Cantó: "Creo que el PP ya no es un partido corrupto"

El exditpuado de Ciudadanos (Cs) Toni Cantó, recién fichado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para concurrir en su lista en las elecciones madrileñas, ha asegurado que “el PP ya no es un partido corrupto” en una entrevista en La Sexta.

“Creo que el PP ya no es un partido corrupto. Lo creo yo y lo cree todo el mundo. Lo que hace el PP es lo que yo deseaba que hiciera mi partido, que es sumar fuerzas en el centro derecha”, ha asegurado el exportavoz naranja en las Cortes valencianas quien, no obstante, no tiene asegurado poder figurar en la lista ya que no está empadronado en la Comunidad de Madrid, según ha avanzado la Cadena SER.