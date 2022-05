Carlos Alcaraz, un joven prodigio y un "chico normal"

Su mentor es Juan Carlos Ferrero. “Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres C: cabeza, corazón y cojones ”, confesó Alcaraz sobre su entrenador tras ganar el Masters 1.000 de Miami.

“Siempre he sido un chico normal de pueblo. No me asusta la fama. Voy a seguir siendo el mismo de siempre. No porque la gente me reconozca más voy a cambiar mi forma de ser. Me siento un jugador que puede ganar, la gente me anima, pero cuando vuelvo a casa soy el chico de siempre”, aseguró tras ganar el Godó.