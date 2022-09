El Palmar presume de 'Alcarazo'

Dos mil vecinos siguen en directo desde El Palmar el partido de Carlos Marcial Guillén

La noche de este domingo en El Palmar será larga después de ver como su vecino más ilustre, el que ha colocado el nombre de esta pedanía de Murcia en el mapa, se convertía en el número uno del mundo más joven de la historia.

Cerca de dos mil personas se han reunido ante una pantalla gigante de 32 metros cuadrados instalada por el Ayuntamiento de Murcia en la avenida Pintor Pedro Cano, a la altura del instituto Marques de los Vélez, para ser testigos de la proeza de Alcaraz: ganar su primer Grand Slam y alcanzar el número uno del ránking de la ATP con solo 19 años y 6 meses.

DJ Yiyo, tal como informa el canal Eurosport, amenizó con música todo el recinto hasta que comenzó a las 22 horas el partido, al que han asistido la alcaldesa pedánea de El Palmar Verónica Sánchez y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.

“Es algo que he soñado desde que era niño”

“Esto es algo que he soñado desde que era un niño, el ser el número uno del mundo y campeón de un ‘Grand Slam’. He trabajado muy duro y ahora es difícil hablar, hay muchas emociones. Sólo tengo 19 años y es algo realmente especial para mí”, señaló Alcaraz antes de recibir el trofeo de ganador de manos de John McEnroe.

El murciano recalcó que pese a llegar a la final tras tres duros partidos seguidos a cinco sets, “siempre” se dice a sí mismo que “en las rondas finales de un ‘Grand Slam’ no es momento para estar cansado”. “Tienes que darlo todo en la pista, todo lo que tengas dentro”, añadió.

El de El Palmar, de 19 años, se acordó especialmente de su madre y su abuelo. “He estado pensando en ellos. Mi familia está aquí, pero muchos no han podido venir”, afirmó. “Muchísima gente ha venido a verme y a animarme en este día tan especial. El cariño que he recibido desde el primer día y la primera ronda ha sido increíble, probablemente este ha sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis”, sentenció dirigiéndose en castellano a la grada.

Posteriormente, ante el micrófono de Eurosport, Alcaraz reiteró que era “un momento superespecial” y que “nunca” lo iba a “olvidar”, y reconoció que su nivel no fue el mejor en los tres primeros sets. “El primero lo he sacado porque he sacado bastante bien, sinceramente creo que Ruud tenía más opciones de ganarlo por su nivel por su nivel desde el fondo de la pista”, apuntó.

“Yo estaba muy denso en el primero y en el segundo, pero en el tercero también. Al final he conseguido calmarme un poco y jugar a buen nivel desde el fondo porque Casper estaba jugando muy bien y me lo ha puesto muy duro. He sabido sufrir ahí”, añadió.