Carlos Sobera desmiente una de las leyendas urbanas más extendidas sobre 'First Dates'

First Dates , el programa diario de citas de Cuatro, es uno de los espacios más vistos de la televisión. Cada día, las formas de ligar y de ser de sus participantes consiguen enganchar a miles de personas delante de sus televisores.

Pero no, nada más lejos de la realidad. El presentador vasco ha dejado claro que son personas auténticas que van a First Dates siendo tan como son.

“Cuando me preguntan de qué me siento más orgulloso de este programa respondo que hemos sido capaces de naturalizar absolutamente todo. Aquí no vienen actores, aunque mucha gente piense que sí: viene gente que es muy auténtica, tan auténtica que a veces es muy intensa”, ha asegurado.