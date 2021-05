El aplaudido mensaje de Carlota Corredera a quienes recibieron con carteles de "Stop Feminazis" a Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado estaba citada para declarar por una denuncia de su expareja, Antonio David Flores , por presuntamente no haber pagado la pensión de su hijo menor, David, cuando éste aún era menor de edad.

Una imagen que ha generado mucha indignación y reacciones de todo tipo. Desde la ministra de Igualdad, Irene Montero, que trasladó su apoyo a Carrasco, hasta la de la presentadora del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, Carlota Corredera, también presentadora de Sálvame.

Corredera no ha escatimado palabras en Twitter para condenar lo sucedido y ha enviado este mensaje a quienes portaban dichos carteles: “No voy a compartir la foto de la VERGÜENZA, la que se ha producido esta mañana en los juzgados de Alcobendas con Rocío Carrasco. No la vais a callar, no nos vais a callar.

Señal de Stop STOP MALTRATADORES, STOP MACHISTAS, STOP NEGACIONISTAS, STOP VENTAJISTAS #RocíoYoSíTeCreo”