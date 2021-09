Carlota Corredera, en el punto de mira por el batacazo de 'Sálvame'

Sálvame vive uno de sus momentos más amargos, si no el peor de su historia. El programa estrella de Telecinco ha perdido su liderato en audiencia frente a Antena 3 y todas las miradas se han dirigido a la que ha sido su presentadora este verano: Carlota Corredera.

Este martes Jorge Javier Vázquez entró en directo para mandarle sus ánimos a Corredera en el que es, para él, el “terremoto más profundo” que ha vivido el programa. “Tengo muchas ganas de hablar contigo porque hablar contigo seguro que me va a ayudar”, le dijo Corredera.

“Estoy viviendo el peor verano en Sálvame”, se sinceró la presentadora, consciente de la situación. Sin embargo, Vázquez lejos de utilizarla como arma arrojadiza como buena parte de la audiencia recalcó en su entrevista en Lecturas que era “mentira” que fuese responsabilidad suya. “Todo esto pasará”, le dijo en directo ante lo cual Corredera no pudo evitar llorar.

Este miércoles habló sobre su intervención y sobre la supuesta debilidad que mostró. “Ayer me emocioné y lloré, mostré mi vulnerabilidad, y no significa que yo vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de la violencia de género”, señaló.

Los rumores de despido

“No temo que me puedan poner fuera del programa, ni los haters, ni las mareas deciden quién sigue o no presentando. Lo decide la cúpula y yo me siento absolutamente respaldada por ellos”, señaló.