Carme Chaparro reflexiona sobre el humor al desvelar la enfermedad sin cura que sufre

Con un emotivo mensaje, Chaparro ha desvelado que sufre una enfermedad que no tiene cura y con todo ello ha querido visibilizar este tipo de problemas que muchas personas tienen y a su vez acabar con la estigmatización de las enfermedades visibles.

La periodista ha puesto una foto de su dedo y lo ha acompañado con un mensaje que supera ya los 4.000 ‘me gusta’. “Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo”, ha comenzado la que fuera, entre otros trabajos, presentadora de Informativos Telecinco .

“A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente. No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida”, ha añadido en un post de Instagram en el que ha recibido decenas de respuestas de apoyo.