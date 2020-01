Carmen Calvo: La reforma del Código Penal "no forma parte de la mesa de diálogo"

“Esta reforma no forma parte de la mesa de diálogo, eso no se habló”. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha argumentado, en referencia a la amplia reforma del Código Penal que prevé abarcar “todos los capítulos” -incluidos los delitos sexuales, los medioambientales y también el de sedición-, que esta modificación no tiene nada que ver con la mesa de diálogo comprometida con los independentistas, y ha concretado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no hablará de esta modificación con ningún presidente autonómico”.

Por contra, Calvo ha relacionado esta reforma con que hay tipos penales que no están equiparados con el resto de Europa: “Algunos son anteriores a la Constitución”, ha recordado, antes de asegurar que “hay que acompasar comportamientos democráticos con tipos penales que desde Europa se nos ha advertido que suenan extraños”.

“Sentimos la obligación de hacerlo porque durante tantos años, colapsada la política, ha llegado el momento de tomar decisiones y lo vamos a hacer”, ha defendido.

Calvo ha resaltado que la situación de Cataluña la han heredado del PP, a quien ha acusado de comportarse con tremenda irresponsabilidad y de intentar obtener réditos con Cataluña.

“Nosotros como Gobierno tenemos el máximo respeto por nuestra justicia y por el Tribunal Supremo”, ha asegurado, antes de reiterar los mensajes de advertencia que han llegado desde Europa.

″¿Hay otra opción que sentarse con quienes no piensan como nosotros?”, se han preguntado Calvo, antes de poner el foco en el ERC ya ha advertido de que “la vía unilateral se ha acabado”: “Este Gobierno ya sabe cuál es su sitio”, ha afirmado.

Potenciar el diálogo social

“Tenemos el deseo de reactivar el diálogo social en este país”. La vicepresidenta ha recalcado que hay que potenciar los aspectos sociales en España, y que la situación requiere equilibrio y corresponsabilidad: “Hemos visto que no destroza empleo, si no que conviene a un cierto fortalecimiento del crecimiento económico”, ha opinado.

En este sentido, ha matizado que ese incremento se hará de forma progresiva, y que hay que restañar las consecuencias que tuvo la crisis sobre los trabajadores: “Debe ser un crecimiento asumible por el campo empresarial, que no provoqué grandes problemas en las pequeñas y medianas empresas”.

“Es una obligación de la Carta Social Europea”, ha sentenciado, antes de expresar que “no hay crecimiento económico si no hay paz social”.

Más trabajo con Podemos en el Gobierno

Sobre el cambio de los Consejos de Ministros los martes: “Tengo más tiempo para acabar los últimos elementos. Es más cómodo”.

“En las reuniones con los 52 subsecretarios se trabaja la coordinación. Todo lo que hacemos tiene que se un mesura y tomamos las decisiones antes del debate en el Consejo de Ministros. Son personas muy solventes”.

Calvo ha reconocido también que con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno tiene “más trabajo que antes”, pero ha argumentado que “se ha llegado a un acuerdo” y no hay ningún problema. “No hay opción b”, ha afirmado la vicepresidenta.