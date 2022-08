Carmen Calvo provoca cientos de comentarios con el tuit que ha puesto tras la polémica de Ayuso

“Código Civil para torpes…sí, aunque no te gusten las normas hay que cumplirlas. Se llama democracia, también para torpes…El PP ¿lo entiende? ¿lo acepta? Importa mucho”, ha escrito Calvo.

Todo ello mientras el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, “que ponga orden, de una vez por todas”, en su partido porque no cumplir las medidas del Plan de ahorro energético, sería “cometer un delito”.

Código Civil para torpes…si, aunque no te gusten las normas hay que cumplirlas. Se llama democracia, también para torpes…El PP ¿lo entiende? ¿lo acepta?Importa mucho.

"Un decreto ley se cumple y, si no, tienen que actuar los tribunales", ha advertido. También ha reprochado al Gobierno Vasco que lo considere "efectista y una ocurrencia", y le pregunta si prefiere que se cierren empresas vascas.

López, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PSE-EE de Bilbao, ha destacado que el Plan de ahorro energético del Gobierno no implica ni cierre de empresas ni recortes en los hogares, algo que, según ha recordado, pedía el líder de los populares "hace escasamente diez días".

No obstante, ha recordado que, después, se han oído declaraciones de dirigentes del PP, como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que amagó con no acatar el decreto, que les lleva a pedir a Feijóo que, "de una vez por todas, porque no es la primera vez que esto pasa, ponga orden en sus filas, que ponga orden en el Partido Popular, y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen, punto".