Carmen Lomana habla así del aspecto físico de Fernando Simón

La televisiva Carmen Lomana se ha mostrado muy crítica con Fernando Simón y le ha criticado especialmente por su aspecto físico.

Lomana ha asegurado en la Cope que “a este señor lo único que le vendría bien es que fuera coherente con lo que dice y que no dijera un día una cosa, otro día otra”.

A partir de ahí, la televisiva se ha centrado en el aspecto del médico para asegurar que le gustaría que apareciera “más aseado y con el pelo… que parecía… No sé lo que parecía… Una escarola ese pelo… Que aparezca un poco más aseado y más… Pues bien, hombre, le vendrá bien”.

“Desde luego, una persona que está transmitiendo temas de Sanidad… Se supone que tendría que haber aparecido desde el minuto uno perfectamente aseado”, ha continuado.

Lomana ha comparado a Simón con su homólogo francés, que según ha asegurado “ha estado transmitiendo todo esto iba impecable”. “Además, llevaba traje y corbata. Aunque sea una bata blanca, que dé una sensación más… Pues eso, de estar en Sanidad”, ha proseguido antes de asegurar que lo que menos le ha gustado de los ‘look’ de Simón fue “esa chaqueta gris”, que dice tener grabada en su cabeza. “Llena de pelotillas”, ha criticado.

“Se ha estado contradiciendo continuamente: que aquí no iba a haber covid, que no teníamos que llevar mascarillas porque eran más bien tóxicas (claro, puede ser porque no habían comprado), que teníamos que llevar guantes, luego que guantes no… Podríamos hacer un catálogo inmenso, como con 50 cosas… Que hoy digo Diego y mañana digo todo lo contrario”, ha zanjado.