Carmen Lomana sorprende al hablar así de Pedro Almodóvar

Carmen Lomana suele ser siempre bastante sincera. La televisiva ha estado en el programa de Cristina López Schlichting en la COPE y ha hablado de que se ha encontrado en un evento con Pedro Almodóvar que iba “con un señor guapísimo que no sé quién sería”.

Schlichting ha contado que el cineasta, como explicó en su penúltima película, Dolor y Gloria, no se suele prodigar por los actos: “De repente dice que no va a ir un sitio y no va”.

“Sí, eso lo suele hacer, pero luego va a los sitios más inesperados. En el Café Berlín se rodó una parte de una película que hizo él, Tacones lejanos, pero sobre todo que Almodóvar es un poco como yo, undergrown y transversal”, ha explicado Lomana.

“A ti te ha soltado alguna vez un zurriagazo creo recordar”, le ha dicho la presentadora. “Ayer le dije ’no he visto tu película’ y me dice ‘pues por ahí anda’ digo ’no, ya lo sé, sabes que me encanta tu cine y tú, aunque me tienes un poco de manía’”.

Ha proseguido Lomana diciendo que Almodóvar se puso a reír. “Es un poco sectario, en cuanto a pensamientos e ideas que no coinciden con las suyas, que yo te digo que en la mayoría coincido, pero bueno, sobre todo que soy una fan total”, ha sentenciado.