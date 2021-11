Los guionistas tras Carmen Mola: "Nos duele que haya gente que se pueda sentir ofendida porque no era nuestra intención"

¿Cómo describiríais La Bestia?

Agustín Martínez : Es un thriller histórico y una historia que, cuando el lector abre las páginas, ya no puede salir de ella, teniendo un viaje por el Madrid de 1834. Era un Madrid rodeado por una muralla, que estaba viviendo la primera Guerra Carlista y una epidemia de cólera. Además, en ese ambiente suceden una serie de crímenes en los que aparecen unas niñas desmembradas. Nuestra protagonista, que es Lucía, es una niña huérfana, pobre, criada en los arrabales, al otro lado de la cerca, no existe nadie para protegerla, y vive la desaparición de su hermana. Tiene que lanzarse a ese Madrid inhóspito, violento y muy peligroso para buscarla, porque cree que ha caído en las garras de esa bestia que está matando niñas.

¿Cómo ha sido ese proceso de mezclar vuestro ADN, que es la novela negra, con histórica?

¿Coincidís los demás en que es la mejor?

Jorge Díaz : Sí. Aunque a mí, como me gustan todas, me cuesta mucho elegir. Es como decirle a un padre ‘¿A cuál de tus hijos prefieres?’. Sí que parece que es el que nos ha salido más guapo, pero los otros tienen su punto.

¿Y por qué habéis elegido esa época?

¿Son así vuestras conversaciones cuando preparáis novelas?

Antonio Mercero : Disparamos en todas direcciones, conscientes de que burla, burlando se ha ido construyendo una marca de Carmen Mola que es extrema y no podemos defraudar a los lectores que tenemos con una novela blandengue. Tiene que ser una novela que tenga unos ingredientes un pelín macabros, si no parece que nos estamos alejando de nuestras esencias.

Ahora que mencionas novela romántica. ¿Os planteáis otro género, un cambio de tercio así de radical?

¿Cómo es ese proceso de escritura a seis manos, bajando un poco más al detalle? ¿Os dividís las tareas?

No hay un espacio reservado para que uno escriba descripciones y otro diálogos, no, todos escribimos todo y es un proceso de reescritura un poco infinito. Se va puliendo la historia hasta que acaba en una amalgama extraña en la que ninguno sabe qué ha escrito él y qué ha escrito otro.

¿Qué proyectos audiovisuales y literarios tenéis entre manos?

Antonio Mercero : Jorge y yo hemos participado, Agustín no por falta de tiempo, en la adaptación de La novia gitana para Atresplayer Premium, que se empezará a rodar en enero. Audiovisuales no tengo más, tengo literarios.

Ahora que ha reposado un poco la polémica acerca del pseudónimo, ¿os habíais llegado a imaginar que se podía ‘liar’ tanto?

Jorge Díaz : Tanto no. Sabíamos que iba a haber alguna reacción y nos parecía bien. Estábamos muy felices de provocar un debate pero pensábamos que iba a ser más por lo de la autoría colectiva y ha sido por feminismo y tal, pero lo respetamos por completo. Nos duele que haya gente que se pueda sentir ofendida porque no era nuestra intención en ningún caso. Lo respetamos y una cosa que siempre comentamos y nos parece muy bien es que, de repente, una novela haya ocupado el centro de la conversación. Es bueno que, de repente, aunque sea unos minutos, en un bar sea más importante una novela que un penalti.

Antonio Mercero: Bueno, se ha retirado de una librería de mujeres que vendía Carmen Mola pensando que lo era. Cuando no lo es lo retiran, naturalmente. Me parece que está muy bien y no hay nada que decir a eso. Yo me he alejado un poquito del ruido de las redes por salud mental. Sé que ha habido críticas pero ninguna se me ha clavado. Yo estoy muy feliz y creo que lo que nos está pasando es superchulo, superintenso y hay que saber disfrutar del momento presente.