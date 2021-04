Darias lanza este dardo sobre las vacunas con un destinatario muy claro

Su mensaje, sin dirigirse a nadie de forma específica, llega dos días después de saberse que Madrid interrumpiría la vacunación de mayores de 80 años desde hoy hasta el lunes por cerrar los centros de salud en los festivos . Aunque la vacunación sigue estos días, no lo hace para este colectivo, que solo recibe la dosis en los centros ambulatorios.

“Tenemos que seguir vacunando, pedimos a las comunidades que no paren en Semana Santa. Tenemos que ganar tiempo al virus”, ha insistido la ministra. Inmediatamente, ha agradecido el esfuerzo “a las comunidades que no han dejado de vacunar incluso esta Semana Santa”.

No ha sido su única frase que podría entenderse como un ‘dardo’ a los más críticos con el Gobierno: “Antes decían que no podían vacunar porque no hay vacunas. Hay vacunas. Hay una cantidad importante. Esta semana han llegado dos millones, el próximo lunes llegarán 1,2 millones solo de Pfizer...”.

Por ello, ha defendido el “esfuerzo logístico importante del Gobierno”, mostrando su optimismo sobre la aceleración de la campaña de inmunización frente al virus: “Sabíamos que el primer trimestre iba a ser de limitada llegada de dosis, pero este segundo trimestre se va a acelerar ostensiblemente. Y cada semana que pase el incremento será mayor”.